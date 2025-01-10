Altın fiyatlarında yeni rekor geliyor! Kritik sınıra dayandı

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık değişimi öncesi belirsizlikler sürerken, altın fiyatları yeniden güçlenme emareleri gösterdi. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısında bu hafta düşüş yaşandı.
BELİRSİZLİKLER ALTININ GÜÇLENMESİNE NEDEN OLDU
ABD'de Fed yetkilileri ise enflasyon tarafında riskler olduğunu vurguladı. Belirsizlikler arasında kalan altın fiyatları kuvvetlenerek tekrardan yükselişe geçti. Bir süredir yatay seyreden altının onsu bu hafta güçlü alımlarla karşılaştı.
ALTIN NE KADAR?
Ons altın bugüne 2669 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar seviyesi görülürken, en yüksek seviye ise 2674 dolar oldu.
Gram altın ise güne 3032 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde ise 3046 lira seviyesini gördü. Gram altın 30 Kasım 2024 tarihinde 3076 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.