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Altın fiyatlarında yeni rekor geliyor! Kritik sınıra dayandı

ABD'de Trump'ın göreve başlaması öncesi belirsizlikler devam ederken, altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti. 30 Kasım 2024'te tarihinin en yüksek seviyesi olan 3076 TL'yi gören gram altın, 3050 TL sınırına yeniden dayandı. ABD'den gelen veriler de altının yükselişini destekledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:46
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Altın fiyatlarında yeni rekor geliyor! Kritik sınıra dayandı

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık değişimi öncesi belirsizlikler sürerken, altın fiyatları yeniden güçlenme emareleri gösterdi. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısında bu hafta düşüş yaşandı.

ABD'den gelen veriler altının yükselişini destekliyor (AA)ABD'den gelen veriler altının yükselişini destekliyor (AA)

BELİRSİZLİKLER ALTININ GÜÇLENMESİNE NEDEN OLDU
ABD'de Fed yetkilileri ise enflasyon tarafında riskler olduğunu vurguladı. Belirsizlikler arasında kalan altın fiyatları kuvvetlenerek tekrardan yükselişe geçti. Bir süredir yatay seyreden altının onsu bu hafta güçlü alımlarla karşılaştı.

Gram altın yeniden 3050 TL bandına dayanarak tarihi rekorun eşiğine geldi (AA)Gram altın yeniden 3050 TL bandına dayanarak tarihi rekorun eşiğine geldi (AA)

ALTIN NE KADAR?
Ons altın bugüne 2669 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar seviyesi görülürken, en yüksek seviye ise 2674 dolar oldu.

Ons altın ise 2670 dolar bandında seyrediyor (AA)Ons altın ise 2670 dolar bandında seyrediyor (AA)

Gram altın ise güne 3032 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde ise 3046 lira seviyesini gördü. Gram altın 30 Kasım 2024 tarihinde 3076 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Kapalıçarşı'da altının satış fiyatı ise 3077 TL civarında (AA)Kapalıçarşı'da altının satış fiyatı ise 3077 TL civarında (AA)

Kapalıçarşı'da gram altın 3037 liradan alınırken 3077 liradan satılıyor.

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