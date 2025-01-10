Altın fiyatlarında yeni rekor geliyor! Kritik sınıra dayandı

ABD'den gelen veriler altının yükselişini destekliyor (AA)

BELİRSİZLİKLER ALTININ GÜÇLENMESİNE NEDEN OLDU

ABD'de Fed yetkilileri ise enflasyon tarafında riskler olduğunu vurguladı. Belirsizlikler arasında kalan altın fiyatları kuvvetlenerek tekrardan yükselişe geçti. Bir süredir yatay seyreden altının onsu bu hafta güçlü alımlarla karşılaştı.