Haberler Tıkla Haberleri Fatih'te bina yangını! 6 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te bina yangını! 6 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangında mahallede panik anlar yaşandı. İhbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 01.01.2026 23:48
FATİH’TE BİNA YANGINI! 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

Derviş Ali Mahallesi Koza Sokak'taki 5 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içi yoğun dumanla doldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında üst katlarda mahsur kalan 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale edilirken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapıldı. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA