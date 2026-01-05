Estetik sevdası kabusu oldu! Kliniğe giden genç kadın ölümden döndü

KLİNİĞE SUÇ DUYURUSU



Sabah'ın haberine göre Acil ameliyata alınan Büşra V., operasyonun ardından taburcu edildi. Kliniğe 19 bin TL verdiğini söyleyen genç kadın, sonrasında gördüğü tedaviler nedeniyle de hastanelere yaklaşık 80 bin TL ödeme yaptığını belirtti.

Büşra V. hem yaşadığı sağlık sorunları hem de fotoğraflarının izinsiz paylaşılması nedeniyle estetik merkezinden şikayetçi oldu.