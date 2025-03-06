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Ece Gürel'den sevindiren haber! Sağ olarak bulundu

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ederken sevindiren haber geldi. Genç mimar sağ olarak yaralı şekilde bulundu. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 01:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 02:06
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Ece Gürel’den sevindiren haber! Sağ olarak bulundu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

ECE GÜREL SAĞ OLARAK BULUNDU! MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU

"DERE KENARINDA UYUR VAZİYETTE BULUNDU"

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim kayıp mimarın sağ olarak bulunmasına ilişkin detayları şu ifadelerle aktardı:

"Az önce gelen güzel haberle ekiplerin yaptığı çalışmalarda 36 yaşındaki mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu. AFAD, UMKE ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ece Gürel'in nasıl bulunduğu ile ilgili kesin bir bilgi şuan bulunmuyor. Belgrad Ormanı'nda arama kurtarmaları çalışmaları kapsamında Ece Gürel yaralı olarak bulunduğu iddia ediliyor. Dere kenarında uyu vaziyette ekipler tarafından bulundu."

3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ECE GÜREL BULUNDU!

MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU

Gürel'in son kez bulunduğu nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyordu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede bir hırka bulunmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, genç kadına ait olan montun biri tarafından bırakılmış olabileceğine dikkat çekmişti.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

INSTAGRAM MESAJLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sosyal ve neşeli bir insan olan Gürel'in 8 yıldır evli olduğu, çocuğunun olmadığı ve kısa bir süre önce işinden istifa ederek ayrıldığı öğrenildi. Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşma ortaya çıkmıştı. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda "Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı." dediği ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

ECE GÜREL'İN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

OTOBÜSE BİNDİĞİ ANLAR KAMERADA!

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Eşi konuştu! O mesajın ardındaki sır...Eşi konuştu! O mesajın ardındaki sır... EŞİ KONUŞTU! O MESAJIN ARDINDAKİ SIR...
Belgrad Ormanı’nda kayıp alarmı!Belgrad Ormanı’nda kayıp alarmı! BELGRAD ORMANI'NDA KAYIP ALARMI!
Eşi konuştu! O mesajın ardındaki sır...Eşi konuştu! O mesajın ardındaki sır... EŞİ KONUŞTU! O MESAJIN ARDINDAKİ SIR...

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