Ece Gürel’den sevindiren haber! Sağ olarak bulundu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

"DERE KENARINDA UYUR VAZİYETTE BULUNDU"

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim kayıp mimarın sağ olarak bulunmasına ilişkin detayları şu ifadelerle aktardı:

"Az önce gelen güzel haberle ekiplerin yaptığı çalışmalarda 36 yaşındaki mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu. AFAD, UMKE ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ece Gürel'in nasıl bulunduğu ile ilgili kesin bir bilgi şuan bulunmuyor. Belgrad Ormanı'nda arama kurtarmaları çalışmaları kapsamında Ece Gürel yaralı olarak bulunduğu iddia ediliyor. Dere kenarında uyu vaziyette ekipler tarafından bulundu."

MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU

Gürel'in son kez bulunduğu nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyordu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede bir hırka bulunmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, genç kadına ait olan montun biri tarafından bırakılmış olabileceğine dikkat çekmişti.