Ece Gürel’den sevindiren haber! Sağ olarak bulundu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.
"DERE KENARINDA UYUR VAZİYETTE BULUNDU"
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim kayıp mimarın sağ olarak bulunmasına ilişkin detayları şu ifadelerle aktardı:
"Az önce gelen güzel haberle ekiplerin yaptığı çalışmalarda 36 yaşındaki mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu. AFAD, UMKE ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ece Gürel'in nasıl bulunduğu ile ilgili kesin bir bilgi şuan bulunmuyor. Belgrad Ormanı'nda arama kurtarmaları çalışmaları kapsamında Ece Gürel yaralı olarak bulunduğu iddia ediliyor. Dere kenarında uyu vaziyette ekipler tarafından bulundu."
MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU
Gürel'in son kez bulunduğu nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyordu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede bir hırka bulunmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, genç kadına ait olan montun biri tarafından bırakılmış olabileceğine dikkat çekmişti.
INSTAGRAM MESAJLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Sosyal ve neşeli bir insan olan Gürel'in 8 yıldır evli olduğu, çocuğunun olmadığı ve kısa bir süre önce işinden istifa ederek ayrıldığı öğrenildi. Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşma ortaya çıkmıştı. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda "Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı." dediği ortaya çıkmıştı.
NE OLMUŞTU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.
OTOBÜSE BİNDİĞİ ANLAR KAMERADA!
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.