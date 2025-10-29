Duygu dolu görüntüler! İstiklal Marşı okurken ağlayan kızı kaymakam teselli etti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında İstiklal Marşı'nı okurken duygulanıp ağlayan ortaokul öğrencisi Yağmur Çaybugün'ü, Kaymakam Recep Hasar teselli etti.

İSTİKLAL MARŞI OKURKEN AĞLADI

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü, tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bismil Kent Meydanı'nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

TESELLİ KAYMAKAMDAN

İstiklal Marşı'nı okuyan ortaokul öğrencisi Yağmur Çaybugün, heyecanlanıp duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Durumu fark eden Kaymakam Recep Hasar, öğrencinin yanına gidip teselli etti. Töreni izleyenler tarafından alkışlanan o anlar, kameraya yansıdı.