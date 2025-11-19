Haberler Tıkla Haberleri Diyarbakır'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 20:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 20:36
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

