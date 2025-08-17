Diyarbakır’da evde panik anları! Balkon çöktü: 2’si çocuk 5 yaralı

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla enkaz altından çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Göğüzeli Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin sonradan eklenen balkonunun çökmesiyle, hem üzerinde oturan anne ve baba hem de alt kısmında bulunan çocuklar beton bloğun altında kaldı.

FOTOĞRAF: İHA

Mahalle sakini Ali Zencir, çöken balkonun sonradan yapıldığını belirterek, "Anne ve baba üstünde oturuyordu. Çocuklar önce çıkarıldı, ardından aile ekipler tarafından kurtarıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldığı için dayanıksızdı, demirleri de zayıftı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.