Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? İOKBS 2025 MEB sınavı kaç soru, kaç dakika?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrencinin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. İşte 2025 bursluluk sınavı ile ilgili tüm merak edilenler...