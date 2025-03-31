Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? İOKBS 2025 MEB sınavı kaç soru, kaç dakika?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrencinin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. İşte 2025 bursluluk sınavı ile ilgili tüm merak edilenler...
Bursluluk Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün gözetiminde yapılacak sınav, Türkiye genelindeki belirlenen merkezlerde tek oturum şeklinde uygulanacak.
Sınav Kaç Soru, Kaç Dakika Sürecek?
Tüm sınıf seviyeleri için 80 sorunun yer alacağı sınav, 100 dakika sürecek. Dörder seçenekli test usulüyle yapılacak olan sınav, merkezi sistemle aynı anda başlatılacak.
Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar
İOKBS'ye giren öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli kurallar bulunuyor. Sınavın geçersiz sayılmasına yol açabilecek durumlar şunlardır:
*Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girenler,
*Cevap kağıdını sınav dönüş zarfına koymayan veya zarar verenler,
*Geçerli kimlik belgesi ibraz etmeyenler,
*Başkasının yerine sınava girenler ya da sınavda kopya çekenler,
*Yasaklı eşyalarla sınav salonuna girenler (cep telefonu, saat, takı, hesap makinesi, yiyecek, içecek vb.),
*Sınav evrakına zarar verenler (soru kitapçığını yırtmak, teslim etmemek vb.).
*Bu ve benzeri ihlaller tespit edildiğinde, sınav görevlileri tarafından tutanak tutulacak ve öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.