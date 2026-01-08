Haberler Tıkla Haberleri Borsa manipülasyonu soruşturmasında flaş detay! "Hayalleri olan uyumaz" dedi yatırımcıyı uyuttu

Borsa İstanbul’da işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerinde manipülatif işlemler yaptıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:36
Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin en başında, Borsa İstanbul'da bir doğalgaz hissesinde manipülasyon yaptığı için gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında örgüt kurmak ve SPK kanunlarına muhalefet suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istenen ünlü manipülatör Hasan Meşe'nin geldiği ortaya çıktı.

"HAYALLERİ OLAN UYUMAZ"

Sosyal medya hesaplarından çok sayıda "Hayalleri olan uyumaz" söylemiyle lüks araçlarla ve deste dolu paralarla pozlar veren Meşe, söz konusu dava sürecinde geçtiğimiz aylarda tahliye olmuştu.

İşte dünkü 17 kişilik gözaltı listesinin başında olan Meşe ve ekibine yönelik KIMMR hissesinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi.

MALİ TABLOLARLA OYNADILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, birlikte hareket ederek hisse fiyatlarını yapay şekilde yükseltip düşürdüğü belirlendi.

Farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin, bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları kaydedildi.

Şüphelilerin elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdiği de dosyada yer aldı.

