Haberler Tıkla Haberleri Bodrum'da değişmeyen "isale" manzarası: Tonlarca su büyük hasara neden oldu

Bodrum'da değişmeyen "isale" manzarası: Tonlarca su büyük hasara neden oldu

Altyapı sorunları ile sık sık gündeme gelen Muğla Bodrum'da tekrar aynı sorun yaşandı. İsale hattının patlaması sonucu tonlarca su iş yerleri ve depolara zarar verdi. Geçen yıl bölgede lağım hattının, bu yıl da su hattının patladığını anlatan vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 14.08.2025 18:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 18:14
ABONE OL
BODRUM’DA DEĞİŞMEYEN İSALE MANZARASI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu sular altında kalan iş yerinde ve deposunda hasar oluştu.

TONLARCA SU HASAR OLUŞTURDU

Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgedeki bir iş yeri ve deposu tonlarca suyla doldu.

İş yerinde hasar meydana gelirken, içerisindeki ürünler de zarar gördü. İşletmeci Yusuf Bartek, gazetecilere, hasarın büyük olduğunu söyledi.

VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR

Geçen yıl bölgede lağım hattının, bu yıl da su hattının patladığını anlatan Bartek, soruna çözüm bulunmasını istedi. Bölgede yaşayan Mehmet Ali Koca da deponun yüzme havuzu haline geldiğini ifade ederek, birçok ürünün zarar gördüğünü, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Belediye ekiplerince bölgede su tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA