Begüm Öner anne oldu! İsmini ilk kez açıkladılar

10 yıldır süren mutlu evliliklerini gözlerden uzak ve sevgi çerçevesinde sürdürdüklerini sık sık dile getiren çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarına büyük bir mutluluk yaşatmıştı.

"Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesi içinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanmanızı istedik."

Begüm Öner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Kızlarının adını bu paylaşımla duyurdular / Instagram

KIZLARININ ADI: KARYA

Mutlu çift, şimdi ise anne-baba olmanın tarifsiz sevincini yaşıyor. İlk bebeklerini kucaklarına alan Öner ve Fersoy, kızlarının dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çift, minik kızlarına "Karya" adını verdiklerini açıkladı.

"BÜTÜN DÜNYAMIZ SEN"

Duygusal bir paylaşımla mutluluklarını takipçileriyle paylaşan çift, şu sözlere yer verdi:

"Hayatımızın en güzel 'merhabası'… Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen."

KARYA İSMİNİN ANLAMI

Karya Türkçede pek bilinmeyen ancak kız çocukları için kullanılan güzel isimlerden biridir.

Köken üzerinden anlamına bakıldı vakit Karya ismi, "Karlar kraliçesi" şeklinde ifade edilmektedir. Eski bir dönemden gelen bu isim, ortak şekilde bu anlam üzerinden ele alınır.

Karya ismi zeki bir karaktere sahip olması ile beraber, kendi ayakları üzerinde duran birini anlatmaktadır. Güçlü yapısı ile büyük başarılara imza atan ya da atacak kişileri gösterir. Ayrıca iyi bir gözlemcidir, iyi bir analiz yapar ve çevresindeki insanlarla iyi iletişim kurar.