Haberler Tıkla Haberleri Başıboş köpek terörü! Küçük çocuğa saldırdılar hastanelik oldu: Çocuğu paramparça ettiler

Son dönmelerin en kritik sorunlarından biri haline gelen başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına bir örnek de Ankara'da yaşandı. Altındağ ilçesinde okuldan eve dönerken 8 yaşındaki Davut sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük hastanede tedaviye alınırken ağabeyi tepki göstererek 'Tek başına okul dönüşünde 10-12 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu paramparça ettiler. Bir komşumuz olayı görüp kardeşimi kurtarmış.' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 01.01.2026 17:38 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 17:49
Ankara'nın Altındağ ilçesinde başıboş köpek terörüne örnek bir olay yaşandı. Dehşette küçük çocuk ağır yaralandı.

Fotoğraf-DHA

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Davut Elhamut, okul çıkışı eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Elhamut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Fotoğraf-DHA

Davut Elhamut'un ağabeyi Abdu Elhamut (17), "Tek başına okul dönüşünde 10-12 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu paramparça ettiler. Bir komşumuz olayı görüp kardeşimi kurtarmış.

Durumu ilk gün ağırdı, hayati tehlikeyi atlattı. 'Ameliyat olması gerekiyor' denildi. Oturduğumuz semtte çok fazla başıboş sokak köpeği bulunuyor. Şikayette bulunduk. Yarısı toplandı yarısı ise burada kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğa daha saldırdılar. Giden gelene saldırıyorlar" dedi.

