Başakşehir 'de trafikte tepki çeken görüntü! Motosikletliye küçük çocuğunun önünde saldırdı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

"NEDEN SİNYAL VERMİYORSUN" DEDİ KAVGA ÇIKTI

Olay, 14 Ekim sabahı saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne, "Neden sinyal vermiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KÜÇÜK ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE BABAYA SALDIRDI

Kavga sırasında, hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli babaya yanında bulunan küçük çocuğun gözleri önünde saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve kaskla vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Yaşanan kavga anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.