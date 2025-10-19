Haberler Tıkla Haberleri KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TAKVİMİ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. ve 12. sınıflar ne zaman ara tatile girecek?

Öğrenciler için nefes alma zamanı yaklaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tatil takvimine çevrildi. Yılın ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden milyonlarca öğrenci ve veli, kasım ara tatilinin tarihini araştırıyor. MEB, okullarda yapılacak ilk ara tatilin başlayacağı günü resmi takvimle duyurdu. Peki 2025-2026 eğitim öğretim yılında kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 12:42
Yeni eğitim yılıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ara tatil tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, hem öğrencilerin hem de velilerin planlarını şekillendirmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, kasım ayında yapılacak ara tatille kısa bir mola verecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 14 Kasım Cuma gününe kadar sürecek tatil döneminde hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Bu süre, hem yoğun ders temposuna kısa bir ara vermek hem de ikinci döneme daha motive başlamak isteyen öğrenciler için önemli bir nefes aralığı oluşturacak.

Tatil Dönemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süre / Not
1. Dönem Başlangıcı 8 Eylül 2025 Pazartesi Eğitim öğretim yılı başlıyor
Kasım Ara Tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi 14 Kasım 2025 Cuma Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün
Yarıyıl (Sömestr) Tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi 30 Ocak 2026 Cuma Yaklaşık 2 hafta
2. Dönem Başlangıcı 2 Şubat 2026 Pazartesi İkinci dönem başlıyor
2. Dönem Ara Tatili 16 Mart 2026 Pazartesi 20 Mart 2026 Cuma Bahar dönemi arası
Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026 Cuma Eğitim öğretim yılı sona eriyor

SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık iki haftalık bir dinlenme dönemine girecek. Okullar, ikinci dönem için 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ MART AYINDA

MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tatil de öğrencilerin bahar dönemine dinlenmiş bir şekilde devam etmelerini sağlayacak.

