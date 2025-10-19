KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TAKVİMİ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. ve 12. sınıflar ne zaman ara tatile girecek?

Yeni eğitim yılıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ara tatil tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, hem öğrencilerin hem de velilerin planlarını şekillendirmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, kasım ayında yapılacak ara tatille kısa bir mola verecek.