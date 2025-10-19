KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TAKVİMİ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. ve 12. sınıflar ne zaman ara tatile girecek?

Yeni eğitim yılıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ara tatil tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, hem öğrencilerin hem de velilerin planlarını şekillendirmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, kasım ayında yapılacak ara tatille kısa bir mola verecek.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 14 Kasım Cuma gününe kadar sürecek tatil döneminde hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Bu süre, hem yoğun ders temposuna kısa bir ara vermek hem de ikinci döneme daha motive başlamak isteyen öğrenciler için önemli bir nefes aralığı oluşturacak.
|Tatil Dönemi
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Süre / Not
|1. Dönem Başlangıcı
|8 Eylül 2025 Pazartesi
|—
|Eğitim öğretim yılı başlıyor
|Kasım Ara Tatili
|10 Kasım 2025 Pazartesi
|14 Kasım 2025 Cuma
|Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün
|Yarıyıl (Sömestr) Tatili
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|Yaklaşık 2 hafta
|2. Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|—
|İkinci dönem başlıyor
|2. Dönem Ara Tatili
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|Bahar dönemi arası
|Okulların Kapanışı
|26 Haziran 2026 Cuma
|—
|Eğitim öğretim yılı sona eriyor
SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık iki haftalık bir dinlenme dönemine girecek. Okullar, ikinci dönem için 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.