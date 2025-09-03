Haberler Tıkla Haberleri Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek mi? Mahkeme kararı verdi

Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek mi? Mahkeme kararı verdi

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna ilişkin inceleme yapıldı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk haline ilişkin kararı verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 03.09.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:25
ABONE OL
Ayşe Barım’ın tutukluluğu devam edecek mi? Mahkeme kararı verdi

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

TUTKLULUĞU DEVAM MI EDECEK?

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA