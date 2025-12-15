Haberler Tıkla Haberleri Avcılar'da İSKİ çalışmalarında yol çöktü! Göçük altındaki işçi kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yol kısmen çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Oluşan göçüğün altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
15.12.2025 22:56
Avcılar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında yolda kısmen çökme meydana geldi. Bu sırada, çalışma yapan işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerce yoldaki göçüğün bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

