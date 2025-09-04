Arzu Sabancı’dan ilk açıklama! Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı?

Evlenmelerine kesin gözle bakılan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, ayrılık haberleriyle sevenlerini üzdü. Çift, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırırken, ayrılıkla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.
Özellikle Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, ayrılığın hemen ardından La Edri'nin "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşarak dikkat çekti.
Magazin kulislerinde, ünlü çiftin evlilik konusunda yaşadığı anlaşmazlık ve Arzu Sabancı'nın ilişkiyi onaylamaması nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü.
ANNE SABANCI'DAN AÇIKLAMA
Tüm bu yaşananların ardından Arzu Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi.
"AYRILIK KARARI HANDE İLE HAKAN'A AİT"
Bu duruma üzüldüğünü ifade eden Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için,bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile,ama bu bile yanlış yorumlandı" dedi.
"Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız" diyen Arzu Sabancı, "İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız" ifadelerini kullandı.