Amasya'da binada yangın! Dumanlar yükseldi

Amasya'da bir binanın zemin katında çıkan yangında yükselen dumanlar giriş kattaki marketin içerisini kapladı. Yangın algılama dedektörlerinin alarm verdiği markette göz gözü görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi Boğaçhan Sokak'ta bir binanın zemin katında kartonların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen duman giriş kattaki bir marketi sardı.

Göz gözü görmeyen marketteki çalışanlar ve müşteriler endişeyle dışarı çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın yapılan müdahaleyle söndürülürken, marketi saran duman itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Dumanları endişeyle izleyen vatandaşlardan Ahmet Mutlu, "Aşağıdaki kartonların tutuşmasıyla beraber yangın oluştu. Yükselen dumanlar mağazanın içini sardı. Çok şükür bir problem çıkmadı" diye konuştu.