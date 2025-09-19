Alanya’da orman yangını! Yerleşim yerine sıçrama riski var!

FOTOĞRAF: İHA

Yangının ilk anlarından itibaren Aliefendi Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek sahada ekiplerle birlikte koordinasyonu sağlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk,konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür, şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."



Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.