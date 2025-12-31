Haberler Tıkla Haberleri "Kocanızla ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor musunuz? sorusuna "Hayır" cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır?

'2009'da ABD'de yaklaşık 35 bin evli kadınla yapılan bir araştırmada 'Kocanızla ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor musunuz? sorusuna 'Hayır' cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

SORU:2009'da ABD'de yaklaşık 35 bin evli kadınla yapılan bir araştırmada "Kocanızla ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor musunuz? sorusuna "Hayır" cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır?

A:32
B:52
C:72
D:92

Cevap:B

