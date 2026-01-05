Haberler Tıkla Haberleri 1 aylık bebeğini durağa bırakan vicdansız kadın gözaltında!

Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılması tepkilere neden olmuştu. Olayla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:08
Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.

ANNE VE ANNE GÖZALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

DEPORT EDİLECEKLER

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü. Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

