Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları: 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?

Emekli maaş ödemeleri için bankalarla anlaşma sağlayan emekliler, promosyon fırsatlarını kaçırmamak için araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası, SGK kapsamındaki emeklilere sunduğu özel promosyonlarla öne çıkıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve başvuru nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde.
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?
Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini kendi üzerinden alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. Ödemeler 3 yıllık peşin tutar olarak hesaplanıyor.
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Başvurusu Nasıl Yapılır, Şartları Neler?
Emekliler, promosyon ödemesinden yararlanmak için maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alacaklarını taahhüt etmeleri yeterli. Başvurular ise şu kanallardan yapılabiliyor:
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Kimler İçin Geçerli?
Bu promosyon, SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) kapsamında maaş alan ve Ziraat Bankası'ndan ödeme talep eden tüm emekliler için geçerli. Başvuru yapıldığı anda, şartları sağlayan her emekli promosyon hakkını kullanabiliyor.