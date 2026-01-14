Zihni Göktay’ın kızı iddiaları yalanladı! "Kırık kalçayla sahneye çıktı"

Oyuncu Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe'deki bir huzurevine yerleşmişti.
Huzurevinde son derece mutlu olduğunu vurgulayan usta tiyatrocu, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine ise "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." diyerek tepki göstermişti.
KULİSTE TALİHSİZ KAZA
Lüküs Hayat ve Cennet Mahallesi'ndeki unutulmaz performansıyla gönüllerde taht kuran 80 yaşındaki Zihni Göktay'dan gelen haber sevenlerini bir hayli korkuttu.
Hürriyet'in haberine göre; Göktay, geçen hafta Ankara'da sahnelenen 'Zihni Göktay ve Cihat Tamel İle Bir Varmış Bir Yokmuş' isimli oyun sonrası kuliste sohbet ederken talihsiz bir şekilde sol kalça kemiği kırıldı.
"KIRIK KALÇAYLA SAHNEYE ÇIKTI" İDDİASI
Ameliyat olan Göktay hakkında 'kırık kalçasıyla sahneye çıktı' iddiası da hızla yayıldı. Konuya dair açıklama ise kızından geldi.
Zeynep Göktay Dilbaz babasının oyun sonrası kuliste sohbet ederken yaşa bağlı bir anda sol kalçasında kırık meydana geldiğini ve İstanbul'a getirilerek Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatın gerçekleştiğini söyledi.
YARIN TABURCU OLUYOR
Zeynep Göktay Dilbaz, "Oyunda sonra kuliste ayakta sohbet ederken birden sola doğru meyil etmiş o esnada sol kalça kemiği kırılmış. Ankara'dan İstanbul'a naklettirdik. Pazartesi günü ameliyat oldu gayet başarılı geçti. Platin takılmadı oraya başka bir mekanizma yerleştirmişler gayet iyi durumda. Dün yürümeye başladı. Günde 2-3 kez yürütüyoruz. Yarın da taburcu olacak inşallah. Bakımına bakım evinde devam edeceğiz orası onun için güvenli bir yer. Ameliyat sonrası bu duruma bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamayacak inşallah çok hızlı toparlıyor kendisi gayet dirayetli, morali yüksek her şey yolunda. 2-3 ay oyunlara ara verilecek daha dikkatli olması gerekecek çünkü oturup kalkmasında dikkat edecek. Huzurevinde düzenli fizik tedavi görüyordu zaten aktif olması gerekiyordu" dedi.
İDDİALARI YALANLADI
Hakkında çıkan iddialar için ve oyun ekibinin ihmali hakkında ise, "Onlar babamı el üstünde tutan insanlar asla böyle bir şey olamaz. Zaten hemen Ankara'dan hızlıca nakil işlemlerini yaptılar. Öyle bir durum olsa babam onlarla zaten çalışmaz. Yazılanların hepsi hurafe. Kırık kalçayla zaten oyun oynanmaz. Zaten seyirciler var onlarda şahit. Oyunda çok ayağa kalkmıyor babam bunlar asılsız." dedi.