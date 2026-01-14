Zihni Göktay’ın kızı iddiaları yalanladı! "Kırık kalçayla sahneye çıktı"

Kaynak: Sosyal medya "KIRIK KALÇAYLA SAHNEYE ÇIKTI" İDDİASI Ameliyat olan Göktay hakkında 'kırık kalçasıyla sahneye çıktı' iddiası da hızla yayıldı. Konuya dair açıklama ise kızından geldi. Zeynep Göktay Dilbaz babasının oyun sonrası kuliste sohbet ederken yaşa bağlı bir anda sol kalçasında kırık meydana geldiğini ve İstanbul'a getirilerek Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatın gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: Sosyal medya YARIN TABURCU OLUYOR Zeynep Göktay Dilbaz, "Oyunda sonra kuliste ayakta sohbet ederken birden sola doğru meyil etmiş o esnada sol kalça kemiği kırılmış. Ankara'dan İstanbul'a naklettirdik. Pazartesi günü ameliyat oldu gayet başarılı geçti. Platin takılmadı oraya başka bir mekanizma yerleştirmişler gayet iyi durumda. Dün yürümeye başladı. Günde 2-3 kez yürütüyoruz. Yarın da taburcu olacak inşallah. Bakımına bakım evinde devam edeceğiz orası onun için güvenli bir yer. Ameliyat sonrası bu duruma bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamayacak inşallah çok hızlı toparlıyor kendisi gayet dirayetli, morali yüksek her şey yolunda. 2-3 ay oyunlara ara verilecek daha dikkatli olması gerekecek çünkü oturup kalkmasında dikkat edecek. Huzurevinde düzenli fizik tedavi görüyordu zaten aktif olması gerekiyordu" dedi.