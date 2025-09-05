YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD arasında imzalanan protokol, iş dünyasında aile dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Evlenmeyi veya çocuk sahibi olmayı planlayan çalışanlar için özel destekler hayata geçiriliyor. Peki, bu destekler tam olarak nasıl işleyecek?
MÜSİAD Üyeleri Çalışanlarına Destek Verecek mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, protokolle birlikte MÜSİAD üyesi işverenlerin evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara ise 2 net asgari ücret desteği sağlayacağını duyurdu. Bin 25 firmanın dahil olduğu projeden Ankara, İstanbul ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki toplam 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak.
Çalışanlar Bu Destekten Nasıl Yararlanacak?
Protokol kapsamında, genç çiftler iş yeri avantajlarından faydalanabilecek. Ayrıca evlilik hazırlıkları ve çocuk desteği konularında sağlanacak haklar, işverenler aracılığıyla çalışanlara iletilecek. Bunun için Bakan Göktaş, "Yeni doğan çocuklar ailelerine umut ve güç katacak, evlilik desteği de sağlam temeller üzerine yuva kurulmasını kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.
Destek Paketinin Amacı Ne?
Bakan Göktaş bu paketin amacına yönelik olarak "Aile dostu iş yeri modeliyle iş ve aile yaşamı arasında denge kurmak ve aile yapısının sağlıklı gelişimini desteklemek hedefleniyor. Bu, ekonomik katkının ötesinde iş dünyasının aileye verdiği önemin somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.