YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?

Yeni destek paketiyle çalışanlar evlilik ve çocuk sahibi olma planlarında maddi kolaylıklar elde edebilecek. Peki, bu destekten kimler yararlanacak ve nasıl uygulanacak?

Giriş Tarihi: 05.09.2025 12:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD arasında imzalanan protokol, iş dünyasında aile dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Evlenmeyi veya çocuk sahibi olmayı planlayan çalışanlar için özel destekler hayata geçiriliyor. Peki, bu destekler tam olarak nasıl işleyecek?

Mahinur Özdemir Göktaş MÜSİAD Üyeleri Çalışanlarına Destek Verecek mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, protokolle birlikte MÜSİAD üyesi işverenlerin evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara ise 2 net asgari ücret desteği sağlayacağını duyurdu. Bin 25 firmanın dahil olduğu projeden Ankara, İstanbul ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki toplam 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak.