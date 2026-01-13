X çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor

Milyonlarca kullanıcının aktif olduğu X platformunda bugün akşam saatlerinde erişim problemleri yaşandı. Birçok kullanıcı anasayfanın yüklenmediğini ve içeriklerin görünmediğini bildirdi. Sorun kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AA

X ÇÖKTÜ MÜ?

13 Ocak Salı günü X platformunda yaşanan erişim sıkıntıları sonrası kullanıcılar kesinti raporlarını yakından izlemeye başladı. Gün boyunca milyonlarca kişinin kullandığı uygulamaya zaman zaman ulaşılamaması, "X neden çalışmıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Akşam saatlerinde ortaya çıkan yeni sorun da son 24 saatlik hata bildirimlerine ilgiyi artırdı.

DownDetector

X NEDEN ÇALIŞMIYOR?

X platformunda bugün bağlantı problemleri görüldü. Downdetector'a çok sayıda kesinti bildirimi düşerken, pek çok kullanıcı hesabına giriş yapamadığını ve sayfaların yüklenmediğini ifade etti.

AA

Saat 17.00'den itibaren gelen bildirimler, platformda bir aksaklık yaşandığını ortaya koydu. ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden benzer şikayetlerin gelmesi, kesintinin dünya genelini etkilediğini gösteriyor.

AA

ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Platformda yaşanan bağlantı sorunlarının ne zaman sona ereceğine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak bazı kullanıcıları şu an için sorunun çözüldüğünü belirtiyor.