WhatsApp Web çöktü mü, erişim sorunu mu yaşanıyor? WhatsApp ne zaman düzelecek?

Milyonlarca kullanıcı WhatsApp Web platformuna girmekte zorluk yaşadı. Kullanıcılar uygulamaya girerken sitenin açılmaması nedeniyle sorun yaşarken 'WhatsApp çöktü mü?' sorusunu sordu.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:14
WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcısı WhatsApp platformuna giriş yapmakta zorluk çekiyor. Özellikle sayfanın açılmaması sorunu ile karşılaşan kullanıcılar "WhatsApp Web çöktü mü?" sorusunu sorarken erişim sağlanamaması merak konusu oldu. Peki neden açılmıyor? Sorun ne zaman çözüldü mü?

Popüler mesjajlaşma platformu WhatsApp Web üzerinden görüşme gerçekleştiren kullanıcılar mesaj gönderme sayfasını açamadı. Bunun üzerine kullanıcılar sorunun nedenini araştırmaya başladı.

Downdetector'daki son 24 saatte yaşanan kesintilere bakıldığında kullanıcıların Web sitesi üzerinde erişim sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Söz konusu sorunun bilgisayardan uygulama olarak kullananlarda değil internet sitesini kullananlarda olduğu belirtildi.

WHATSAPP WEB ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Yaşanılan sorunun ardından WhatsApp Web üzerinden mesajlaşma sayfası sorunsuz bir şekilde açılmaya başlandı.

