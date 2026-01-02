Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones’in kızı otel odasında ölü bulundu

Usta oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı Victoria Jones'un cansız bedeni, yeni yılın ilk saatlerinde San Francisco'daki Fairmont Oteli'nde bulundu.
ABD basınında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Victoria Jones'un cansız bedeni San Francisco'daki Fairmont Oteli'nde bulundu. San Francisco İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin saat 02.52'de otele tıbbi acil durum ihbarı üzerine yönlendirildiği bildirildi.
Yetkililer, olay yerine ulaşan ekiplere kalp masajı uygulanması yönünde talimat verildiğini ancak Victoria Jones'un tepkisiz halde bulunduğunu ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Daily Mail'e konuşan bir kaynağa göre, Victoria Jones otelin 14. katında yerde yatarken bir misafir tarafından fark edildi. İlk anda sarhoş olduğu düşünülen Jones'un durumunu fark eden otel personeli, kalp masajına başlayarak ambulans çağırdı.
San Francisco İtfaiyesi, ilk müdahale ekiplerinin Jones'u hayata döndürmeye çalıştığını ancak ölümün olay yerinde gerçekleştiğinin belirlendiğini duyurdu.
Görgü tanıkları, Victoria Jones'un vücudunda herhangi bir travma izine rastlanmadığını belirtirken, polis ekiplerinin olay yerinde uyuşturucuya dair bir bulguya ulaşmadığı açıklandı. Yetkililer, intihara işaret eden herhangi bir durumun da tespit edilmediğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma San Francisco Polis Departmanı ve Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülüyor.
1991 doğumlu Victoria Jones, 79 yaşındaki Tommy Lee Jones'un ikinci eşi Kimberlea Cloughley'den dünyaya geldi. Jones'un Victoria dışında Austin Jones adında bir oğlu bulunuyor.
Victoria Jones, gençlik yıllarında oyunculuk yapmış; "Men in Black II" filminde babasıyla birlikte rol almış, ayrıca "One Tree Hill" dizisi ile "The Three Burials of Melquiades Estrada" filminde de kamera karşısına geçmişti. Yetişkinlik döneminde oyunculuğu bırakan Victoria Jones, uzun yıllar babasına kırmızı halı etkinliklerinde eşlik etmişti.