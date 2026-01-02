Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones’in kızı otel odasında ölü bulundu

Kaynak: Sosyal medya

Görgü tanıkları, Victoria Jones'un vücudunda herhangi bir travma izine rastlanmadığını belirtirken, polis ekiplerinin olay yerinde uyuşturucuya dair bir bulguya ulaşmadığı açıklandı. Yetkililer, intihara işaret eden herhangi bir durumun da tespit edilmediğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma San Francisco Polis Departmanı ve Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülüyor.