Türkan Şoray'dan şoke eden set anısı: "Film çekeceğiz diye köyü yaktık"

Türk sinemasının Sultanı olarak anılan usta oyuncu Türkan Şoray, bir film çekimi sırasında yaşanan dikkat çekici anıyı anlattı. Şoray, hem yönetmen olduğu hem de rol aldığı bir yapımda köyün yanma sahnesini gerçekçi kılmak için sıra dışı bir yönteme başvurduklarını söyledi.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen yazar Yaşar Kemal'i anma etkinliklerinde konuşan Şoray, Roman uyarlaması olan filmde köyün yanma sahnesinin yer aldığını ve izleyiciyi o atmosferin içine çekmek istediklerini ifade etti. "Roman zaten yüzyıllardır masallardan, efsanelerden süzülüp gelen bir anlatı. Biz de o duyguyu seyirciye geçirmek istedik" dedi.



Sahnenin etkileyici olması için köy sokaklarında lastikler yakıldığını anlatan Şoray, "Romanda köyün gerçekten yanıp yanmadığını anlamadık. Ben de köyü yakacağım dedim. Köyün sokak aralarına lastik koyduk ve yaktık. Sonra da uzaktan kamerayla çekiyoruz. Köy yanıyor gibi duruyor. Aslında köyün camisinden hoparlör ile duyurmak lazımdı. Bunu da yapmadık. Köylülüler köy yanıyor diye itfaiyeye haber verdiler. İnsanlar birbirine girdi" ifadelerine yerdi.



Bir ay boyunca köyde kaldığını köylüler ile içli dışlı olduğunu söyleyen ancak film çekimleri bittikten sonra uğurlama sırasından davul zurna ile uğurlandıkları için şaşkına döndüklerini ifade eden Şoray, "Film bitti biz gidiyoruz, bir baktık davul zurna geldi. O kadar bozuldum ki sinirlerim bozuldu" dedi.

Kaynak: İHA