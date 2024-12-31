TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alan tüm maddeler arasında, hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır?
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alan tüm maddeler arasında, hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:45Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:48
Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Yılbaşı özel bölümü" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:
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SORU:TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alan tüm maddeler arasında, hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır?