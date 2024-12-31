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Taksim'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! 55 bin 325 polis görevde: 15 bin kamera ile izleniyor

İstanbul’da yeni yıla saatler kala her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Taksim Meydanı 15 binin üzerinde kamera ile denetleniyor. Meydandaki Mobil Komuta Merkezi'nden an be an izlenen Taksim’de polis kuş uçurtmuyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mobil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları denetledi. Yıldız, yaptığı açıklamada, "39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:08
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Taksim’de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! 55 bin 325 polis görevde: 15 bin kamera ile izleniyor

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu Taksim'de güvenlik önlemleri artırıldı.

Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)

Güvenlik tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu.

Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde, İstanbul genelindeki 15 binin üzerinde kamera ile anlık takip yapılabiliyor. Aynı zamanda helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personelin yaka kameraları da komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Böylece polis ekipleri, muhtemel olumsuz durumlara anında müdahalede bulunulabilecek.

Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)

55 BİN 325 POLİS GÖREVDE
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mobil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları denetledi.

Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)

Yıldız, burada yaptığı açıklamada, gazetecilerin de yeni yılını kutlayarak, "Tüm emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Başta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçeleri olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)

İSTİKLAL'DE POLİS DEVRİYESİ
Daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki ekipleri de ziyaret eden Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan ve caddeye çıkan her nokta, ekiplerce kontrol ediliyor.

Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: İHA)Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: İHA)

Şüpheli görülen kişilerin, Güven Timlerince durdurulup üst araması yapılmasının ardından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler ile polis köpekleri de İstiklal Caddesi'nde devriye atarak güvenlik önlemlerine destek veriyor.

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