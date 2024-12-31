Taksim’de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! 55 bin 325 polis görevde: 15 bin kamera ile izleniyor

Taksim 'de yılbaşı kutlamalarına sıkı denetim! (Foto: DHA)

Yıldız, burada yaptığı açıklamada, gazetecilerin de yeni yılını kutlayarak, "Tüm emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Başta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçeleri olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz." diye konuştu.