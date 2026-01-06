Haberler Liste Haberleri Survivor 2026'da ilk veda: Selen Görgüzel'in "şampiyonluk" sözleri gündem oldu

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonu heyecan dolu anlarla devam ederken, yarışmaya erken veda eden ilk isim ünlüler takımından Selen Görgüzel oldu. Ada yaşantısı kısa süren Görgüzel’in, yarışma öncesinde yaptığı şampiyonluk açıklamasına ise sosyal medyada yorum yağdı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2026 09:06
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü 1 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. İddialı kadrosu ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken yarışmada, daha ilk haftadan eleme heyecanı yaşandı.

Her iki takım da dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya mücadele ederken, oyunları kaybeden takımlar kendi içlerinde eleme adayı belirledi. Haftanın sonunda Survivor'da ilk eleme adayları Beyza, Lina, Selen Görgüzel, Gözde ve Sude oldu.

Yeni sezonda uygulanan kader konseyi formatında yapılan oylama ve oyunlar sonucunda Survivor 2026'ya veda eden ilk isim, ünlüler takımında yarışan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Elenme anında duygusal anlar yaşayan Görgüzel, adaya veda etti.

"ŞAMPİYONLUK" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Selen Görgüzel'in yarışmaya gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamalar, elenmesinin ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Görgüzel'in o görüntülerde, "Şampiyon olup geliyorum. Ama ben zaten şampiyonum, gönüllerin şampiyonu" ifadelerini kullanması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA YORUM YAĞDI

Adaya daha ilk haftadan veda eden Görgüzel'e, sosyal medyada çok sayıda yorum yağdı. Kullanıcılar, "Hani şampiyon oluyordun?", "Tatile mi gittin Survivor'a mı belli değil", "O kadar yolu boşuna mı gittin?" gibi yorumlarla Görgüzel'in iddialı sözlerine göndermede bulundu.

ELEME SONRASI İLK PAYLAŞIM

Survivor macerası kısa süren Selen Görgüzel, elenmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yayımladığı videoda kendisine destek veren herkese teşekkür eden ünlü isim, yaşadığı deneyimin kendisi için değerli olduğunu ifade etti.

