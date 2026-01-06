Survivor 2026'da ilk veda: Selen Görgüzel'in "şampiyonluk" sözleri gündem oldu

Selen Görgüzel'in Survivor öncesi görüntüleri! "ŞAMPİYONLUK" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE Selen Görgüzel'in yarışmaya gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamalar, elenmesinin ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Görgüzel'in o görüntülerde, "Şampiyon olup geliyorum. Ama ben zaten şampiyonum, gönüllerin şampiyonu" ifadelerini kullanması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: Instagram SOSYAL MEDYA YORUM YAĞDI Adaya daha ilk haftadan veda eden Görgüzel'e, sosyal medyada çok sayıda yorum yağdı. Kullanıcılar, "Hani şampiyon oluyordun?", "Tatile mi gittin Survivor'a mı belli değil", "O kadar yolu boşuna mı gittin?" gibi yorumlarla Görgüzel'in iddialı sözlerine göndermede bulundu.