Survivor 2026'da ilk veda: Selen Görgüzel'in "şampiyonluk" sözleri gündem oldu

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü 1 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. İddialı kadrosu ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken yarışmada, daha ilk haftadan eleme heyecanı yaşandı.
Her iki takım da dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya mücadele ederken, oyunları kaybeden takımlar kendi içlerinde eleme adayı belirledi. Haftanın sonunda Survivor'da ilk eleme adayları Beyza, Lina, Selen Görgüzel, Gözde ve Sude oldu.
Yeni sezonda uygulanan kader konseyi formatında yapılan oylama ve oyunlar sonucunda Survivor 2026'ya veda eden ilk isim, ünlüler takımında yarışan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Elenme anında duygusal anlar yaşayan Görgüzel, adaya veda etti.
"ŞAMPİYONLUK" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Selen Görgüzel'in yarışmaya gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamalar, elenmesinin ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Görgüzel'in o görüntülerde, "Şampiyon olup geliyorum. Ama ben zaten şampiyonum, gönüllerin şampiyonu" ifadelerini kullanması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
SOSYAL MEDYA YORUM YAĞDI
Adaya daha ilk haftadan veda eden Görgüzel'e, sosyal medyada çok sayıda yorum yağdı. Kullanıcılar, "Hani şampiyon oluyordun?", "Tatile mi gittin Survivor'a mı belli değil", "O kadar yolu boşuna mı gittin?" gibi yorumlarla Görgüzel'in iddialı sözlerine göndermede bulundu.