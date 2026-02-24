CANLI YAYIN

Sokak sokak izi sürüldü! Müge Anlı'da bir baba daha evladına kavuştu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sokak sokak izi sürüldü! Müge Anlı'da bir baba daha evladına kavuştu

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki gün önce kaybolan 20 yaşındaki Down sendromlu Rıza Abdülkader, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının duyarlı izleyicisi sayesinde bulundu.

İstanbul Fatih'te iki gün önce kaybolan 20 yaşındaki Down sendromlu Rıza Abdülkader, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından gelen ihbarla sağ salim bulundu. Evladına kavuşan baba Abdülsattar Yunus, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SOKAK SOKAK İZİ SÜRÜLDÜ

22 Şubat'ta Fatih Camisi çevresinde gezmek için evden çıkan ancak geri dönmeyen Rıza Abdülkader için ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Programın yayınlanmasının ardından İstanbul'un dört bir yanından ihbarlar yağmaya başladı.

MÜGE ANLI'DA BİR BABA DAHA EVLADINA KAVUŞTU

Gelen bilgiler ışığında Rıza'nın önce Edirnekapı Şehitliği, ardından Eyüp Sultan çevresinde görüldüğü tespit edildi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

DUYARLI İZLEYİCİ SERDAR BEY: 25 DAKİKA BOYUNDA TAKİP ETTİM"

Rıza'yı bularak ailesine kavuşturan isim ise duyarlı izleyici Serdar Özcan oldu. Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken programda gördüğü genci fark eden Özcan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Müge Hanım'ın 'Durmadan yürüyor' sözü aklıma geldi. Yaklaşık 25 dakika boyunca peşinden gittim. Eşimi aradım, 'Çocuğu sakın bırakma' dedi. Bir ara ambulans çarpacaktı, çok korktum. Sonunda onu tutup güvenli bir yere aldım, ekmek ve su verdim."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

EMNİYETTE DUYGUSAL KAVUŞMA

İhbarın ardından Müge Anlı ekibi ve baba Abdülsattar Yunus, vakit kaybetmeden Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Günlerdir uykusuz ve bitkin düşen Rıza, babasını görür görmez dizine yatıp uyuyakaldı. O anlar stüdyodakileri ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MÜGE ANLI'DAN AİLELERE UYARI

Programda konuşan Müge Anlı, "Lütfen bakıma muhtaç yakınlarınızı büyükşehirde yalnız başlarına dışarı bırakmayın." diyerek aileleri uyardı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın