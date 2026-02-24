Sokak sokak izi sürüldü! Müge Anlı'da bir baba daha evladına kavuştu

İstanbul Fatih'te iki gün önce kaybolan 20 yaşındaki Down sendromlu Rıza Abdülkader, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından gelen ihbarla sağ salim bulundu. Evladına kavuşan baba Abdülsattar Yunus, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

22 Şubat'ta Fatih Camisi çevresinde gezmek için evden çıkan ancak geri dönmeyen Rıza Abdülkader için ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Programın yayınlanmasının ardından İstanbul'un dört bir yanından ihbarlar yağmaya başladı.

Kaynak: ATV

DUYARLI İZLEYİCİ SERDAR BEY: 25 DAKİKA BOYUNDA TAKİP ETTİM"

Rıza'yı bularak ailesine kavuşturan isim ise duyarlı izleyici Serdar Özcan oldu. Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken programda gördüğü genci fark eden Özcan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Müge Hanım'ın 'Durmadan yürüyor' sözü aklıma geldi. Yaklaşık 25 dakika boyunca peşinden gittim. Eşimi aradım, 'Çocuğu sakın bırakma' dedi. Bir ara ambulans çarpacaktı, çok korktum. Sonunda onu tutup güvenli bir yere aldım, ekmek ve su verdim."