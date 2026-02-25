Sezen Aksu görüntülenince isyan etti: "Buradan sonrası bize kalsın artık"

Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, önceki gün Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü sanatçı, akşam saatlerinde bir mekandan çıkarken basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Çıkışta montuna sarınarak adeta kamufle olmaya çalışan sanatçı, görüntü vermemek için hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Aksu muhabirlerin kendisini çekmeye devam etmesi üzerine, "Arkadaşlar, buradan sonrası da bize kalsın artık. İzin almadan çektiniz zaten" diyerek sitemde bulundu. Aksu daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.

Aksu'nun yeni aşkının, göz önünde olmamayı tercih ettiği ve ilişkiyi tamamen özel hayat çerçevesinde sürdürmek istediği öne sürüldü. Ancak Sezen Aksu'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan ünlü sanatçının özel hayatı hakkında magazin gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Doğruya Doğru programında gündeme getirilen ve Bircan Bali tarafından paylaşılan kulis bilgilerine göre; Aksu yaklaşık bir yıldır 40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.

Kaynak: AA

MİNİK SERÇE'NİN AŞK GEÇMİŞİ

Sezen Aksu, sanat hayatındaki başarıları kadar özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Liseden mezun olur olmaz, henüz 16 yaşındayken Hasan Yüksektepe ile nikâh masasına oturan Aksu'nun bu evliliği aynı yıl içinde sona erdi. Genç yaşta yapılan bu evlilik, sanatçının özel hayatındaki ilk önemli dönüm noktası oldu.

Sanatçı daha sonra soyadını da aldığı Ali Engin Aksu ile 1974 yılında evlendi. Dört yıl süren bu evlilik, 1978'de boşanmayla noktalandı. Sezen Aksu, müzik kariyerinde yükselişe geçtiği dönemde özel hayatında aradığı istikrarı bulamadı.

1981 yılında Sinan Özer ile evlenen Aksu'nun bu birliktelikten oğlu Mithatcan dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği 1983 yılında sona erdi. Sanatçı, annelik duygusunu tattığı bu evlilikte de kalıcı mutluluğu yakalayamadı.

Minik Serçe'nin son evliliği ise 1993 yılında gazeteci Ahmet Utlu ile oldu. Bu evlilik de 1997 yılında sona erdi. Böylece Sezen Aksu'nun dört evliliği de boşanmayla sonuçlandı.Evliliklerinin yanı sıra müzik dünyasının unutulmaz isimleri Onno Tunç ve Uzay Heparı ile yaşadığı aşklar da çok konuşuldu.