Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Ünlü sanatçı açık açık söyledi

Magazin dünyasının en sevilen isimlerinden ünlü sanatçı Seda Sayan, son günlerde Enis Arıkan'ın programındaki görüntüsüyle adından söz ettiriyor.
Ünlü sanatçının yüz hatlarının olağan dışı şekilde şişkin görünmesi, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Programın yayınlanmasının ardından birçok takipçisi, Sayan'ın yüzündeki değişimin nedenini merak ederken eleştiriler de gecikmedi. Konuya açıklık getiren Seda Sayan, söz konusu görüntünün yakın zamanda yaptırdığı estetik işlemden kaynaklandığını belirtti.
MEĞER DOKTORU UYARMIŞ!
Sayan, işlem sonrası doktorunun kendisini uyardığını ve şişliğin birkaç gün sürebileceğini söylediğini dile getirdi. Ancak programla ilgili sözleşmesi nedeniyle çekimi erteleyemediğini ifade eden ünlü sanatçı, bu yüzden şiş haliyle kameralar karşısına çıkmak zorunda kaldığını açıkladı.