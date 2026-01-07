Haberler Liste Haberleri Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü sanatçı açık açık söyledi

Attığı her adımda gündem olmayı başaran Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası sessizliğini bozdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 15:26
Magazin dünyasının en sevilen isimlerinden ünlü sanatçı Seda Sayan, son günlerde Enis Arıkan'ın programındaki görüntüsüyle adından söz ettiriyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü sanatçının yüz hatlarının olağan dışı şekilde şişkin görünmesi, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Programın yayınlanmasının ardından birçok takipçisi, Sayan'ın yüzündeki değişimin nedenini merak ederken eleştiriler de gecikmedi. Konuya açıklık getiren Seda Sayan, söz konusu görüntünün yakın zamanda yaptırdığı estetik işlemden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MEĞER DOKTORU UYARMIŞ!

Sayan, işlem sonrası doktorunun kendisini uyardığını ve şişliğin birkaç gün sürebileceğini söylediğini dile getirdi. Ancak programla ilgili sözleşmesi nedeniyle çekimi erteleyemediğini ifade eden ünlü sanatçı, bu yüzden şiş haliyle kameralar karşısına çıkmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"HESABA KATMAMIŞIM"

Her zamanki samimi ve esprili üslubuyla konuşan Seda Sayan, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

"Hesaba katmamıştım, Enis'e sözüm vardı, davul gibi suratla gittim. Evdeki en iğrenç peruğu buldum."

