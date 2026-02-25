Şarkıcı Ceylan estetikte sınır noktasında

Müzik dünyasına çocuk yaşta adım atan ve "Küçük Ceylan" olarak hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. Eleştirilere karşı suskunluğunu bozan ünlü isim, estetik yolculuğunda sınır noktasına ulaştığını itiraf etti.

Çocuk yaşlardan itibaren "Küçük Ceylan" olarak hayatımıza giren ve yıllar içinde hem müziği hem de geçirdiği radikal değişimlerle magazin gündeminden düşmeyen Ceylan Avcı, estetik yolculuğu hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Ceylan'ın eski hali Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık "tanınmaz halde" olduğu yönünde eleştiriler alan ünlü şarkıcı, bu kez samimi bir itirafta bulunarak estetik operasyon defterini kapattığını sinyalini verdi.

Kaynak: Instagram "YÜZÜM ARTIK KALDIRMIYOR" Yüzündeki değişimlerin artık sınır noktasına ulaştığını belirten sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Yüzüm artık estetik ameliyatı kaldırmıyor"