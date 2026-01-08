Sağ kulağı duymuyormuş! Yıldız Tilbe geçirdiği kazayı anlattı

"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun" ve "Çabuk Olalım Aşkım" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Yıldız Tilbe, samimi açıklamalarıyla yine gündem oldu.
"Gel Konuşalım" programına konuk olan sanatçı, hem çocukluğuna hem de özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
"DOKTORLAR YAŞAYAMAZ DEMİŞ"
Altı kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyen Tilbe, çocukken geçirdiği talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:
"Beni gören herkes 'Ne kadar güzel bir çocuk' dermiş. Bir gün misafirliğe gelen biri nazar değdirdi. O sırada küçüktüm, gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çektim ve yandım. Tam 6 ay hastanede kaldım. Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar 'yaşayamaz' demiş ama yaşamışım."
"NAZARA ÇOK İNANIRIM"
Yaşadığı olayın ardından nazara olan inancının arttığını dile getiren Yıldız Tilbe, "Nazara çok inanırım. Üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyana nazar değmezmiş" ifadelerini kullandı.
SAĞ KULAĞI DUYMUYORMUŞ
59 yaşındaki sanatçı, çocuklukta yaşadığı kazanın kalıcı bir etkisini de ilk kez açıkladı. Tilbe, "Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim, duymuyor" dedi.
"TEK PİŞMANLIĞIM EVLİLİK"
Özel hayatına dair de dikkat çeken açıklamalar yapan Yıldız Tilbe, geçmişe dönüp baktığında tek pişmanlığının evlilik olduğunu belirterek, "35-40 yaşıma kadar hiç evlenmezdim" sözleriyle dikkat çekti.
"KIZIMIN KENDİ HAYATI OLSUN İSTEDİM"
Bir kızı ve iki torunu olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, kızını bilinçli olarak kameralardan uzak tuttuğunu vurguladı:
"Kızımın kendi hayatı olsun istedim. Bu yüzden hiç ekrana çıkarmadım."
Samimi itiraflarıyla izleyicileri duygulandıran Yıldız Tilbe, yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunuş hikâyesiyle bir kez daha takdir topladı.