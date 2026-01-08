Sağ kulağı duymuyormuş! Yıldız Tilbe geçirdiği kazayı anlattı

"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun" ve "Çabuk Olalım Aşkım" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Yıldız Tilbe , samimi açıklamalarıyla yine gündem oldu.

Kaynak: Instagram

"Gel Konuşalım" programına konuk olan sanatçı, hem çocukluğuna hem de özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

"DOKTORLAR YAŞAYAMAZ DEMİŞ"

Altı kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyen Tilbe, çocukken geçirdiği talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:

"Beni gören herkes 'Ne kadar güzel bir çocuk' dermiş. Bir gün misafirliğe gelen biri nazar değdirdi. O sırada küçüktüm, gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çektim ve yandım. Tam 6 ay hastanede kaldım. Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar 'yaşayamaz' demiş ama yaşamışım."