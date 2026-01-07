Revna Sarıgül’den Ömer Sarıgül’e zehir zemberek sözler!

2019 yılında evlenen Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül çifti, çekişmeli boşanma davalarıyla magazin gündeminden düşmüyor...
Revna Sarıgül'ün 1,5 milyar lira tazminat ve aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka talebiyle açtığı dava, Ömer Sarıgül'ün karşı hamlesiyle iyice kızıştı. Ömer Sarıgül, 10 milyon lira tazminat ve 400 bin lira aylık nafaka teklif ederek taraflar arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdi.
Henüz dava sonuçlanmamışken, Ömer Sarıgül'ün şirketi üzerine kayıtlı olduğu gerekçesiyle eşinin yıllardır kullandığı cip için ihtarname göndermesi, tartışmaları alevlendirdi.
"PARA İÇİN ÇOCUK KAÇIRDI" İDDİALARINA YANIT
Bir süredir devam eden ve basına da yansıyan boşanma sürecinde sessizliğini koruyan Revna Sarıgül, hakkındaki iddialara ve eşi Ömer Sarıgül'ün hamlelerine karşı zehir zemberek bir açıklamalar yaptı.
Basında yer alan "para için çocuklarını kaçırdı" yönündeki haberlere sert tepki gösteren Revna Sarıgül, bu iddiaların bilinçli bir karalama kampanyası olduğunu belirtti.
Mahkemece verilmiş resmi bir karar olmasına rağmen anneliği ve ahlakı üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü söyleyen Sarıgül, açıklamasında şunları dile getirdi:
"Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar ve iftiralar hayatımda onarılması zor izler bıraktı. İnancım, ahlakım, anneliğim ve kadınlığım üzerinden yapılan ithamlara artık kayıtsız kalmam mümkün değil."
ŞİDDET VE SADAKATSİZLİK İTİRAFI
Revna Sarıgül'ün açıklamasındaki en çarpıcı detaylar, evliliği boyunca yaşadıklarına dair oldu.
Yaşadığı acıları en yakın ailesiyle bile paylaşamadığını belirten Sarıgül, evliliğinin "sadakatsiz, psikolojik ve ekonomik şiddet" ortamına dönüştüğünü itiraf etti.
Ekonomik gücü elinden alındığı için çocuklarıyla birlikte annesinin evine sığınmak zorunda kaldığını ifade eden Sarıgül, sürecin kendisi için artık katlanılamaz hâle geldiğini söyledi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN İFŞA ETTİ
İşte Revna Sarıgül'den o açıklaması:
"İçinde bulunduğum boşanma süreci ile ilgili basında çokça haber çıkıyor. Çocuklarımın zarar görmemesi için en başından beri son derece özenli davrandım. Benim hiçbir açıklama yapmamış olmama rağmen boşanmam konusunda doğru ya da yanlış herkesin bir fikri oldu. Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez. Yaşadıklarımı ve yaşadıklarımın üzerimde bıraktığı etkileri tarif etmem mümkün değil. Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar, iftiralar ve bilinçli olarak benimle ilgili olumsuz algı yaratma çabaları hayatımda onarılması zor izler bıraktı. Ortada mahkemece verilmiş resmi bir karar olmasına rağmen "para için çocuklarımı kaçırdığım" imajı bile yaratılmaya çalışıldı. İnancım, ahlakım, anneliğim ve kadınlığım üzerinden yapılan ithamlara kayıtsız kalmamaya karar verdim. Çocuklarımın babası, ayrı yaşamaya başladıktan sonra çocuklarım ve benim için maddi destekte bulunmadığı gibi çocuklarımı okula götürüp getirdiğim tek arabayı bile benden geri istemiştir.
Üstelik söz konusu araç, kendi aracımın satılması sonucunda elde edilen para da kullanılarak alınmış ve kendi şirketi üzerine yapılmıştır. Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım. Sizinle iletişimde olmak bana her zaman güç verdi. Bir kadın olarak tanımadığım onca insandan dua, iyi dilek ve destek görmek benim için tarifsiz derecede kıymetli. Beni tanıyanlar kim olduğumu biliyor. Bilmeyenler için ise vicdanım son derece rahat. Özetle aile terbiyemle uzun zamandır yürütmeye çalıştığım, yaşadığım acıları en yakınım olan ailemle bile paylaşamadığım bu sadakatsiz, psikolojik ve ekonomik şiddet ortamı artık benim için dayanılmaz hal almıştır. Tüm bu süreçte tek dayanağım, doğruların er ya da geç ortaya çıkacağına ve çocuklarım için en hayırlı sonucun gerçekleşeceğine olan inancımdır."