Revna Sarıgül’den Ömer Sarıgül’e zehir zemberek sözler!

Henüz dava sonuçlanmamışken, Ömer Sarıgül'ün şirketi üzerine kayıtlı olduğu gerekçesiyle eşinin yıllardır kullandığı cip için ihtarname göndermesi, tartışmaları alevlendirdi.

Revna Sarıgül'ün 1,5 milyar lira tazminat ve aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka talebiyle açtığı dava, Ömer Sarıgül'ün karşı hamlesiyle iyice kızıştı. Ömer Sarıgül, 10 milyon lira tazminat ve 400 bin lira aylık nafaka teklif ederek taraflar arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdi.

Kaynak: Instagram

"PARA İÇİN ÇOCUK KAÇIRDI" İDDİALARINA YANIT

Bir süredir devam eden ve basına da yansıyan boşanma sürecinde sessizliğini koruyan Revna Sarıgül, hakkındaki iddialara ve eşi Ömer Sarıgül'ün hamlelerine karşı zehir zemberek bir açıklamalar yaptı.

Basında yer alan "para için çocuklarını kaçırdı" yönündeki haberlere sert tepki gösteren Revna Sarıgül, bu iddiaların bilinçli bir karalama kampanyası olduğunu belirtti.

Mahkemece verilmiş resmi bir karar olmasına rağmen anneliği ve ahlakı üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü söyleyen Sarıgül, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar ve iftiralar hayatımda onarılması zor izler bıraktı. İnancım, ahlakım, anneliğim ve kadınlığım üzerinden yapılan ithamlara artık kayıtsız kalmam mümkün değil."