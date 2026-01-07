Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı canlı yayında açıkladı

Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan / Sosyal medya

"EŞİ ACİL BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Müge Anlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmi Özkan'ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili bir sıkıntı çıktı ve apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi ancak çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var."

Bu açıklamayla birlikte Rahmi Özkan'ın programdan ayrılmadığı, ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle bir süredir yayına ara verdiği netlik kazandı.