Ölümden dönen Ufuk Özkan Konya’da böyle görüntülendi

Hastane çıkışı basına konuşan Umut Özkan, "Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya'da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona 'Setlere gitme, hastaneye yat' dedim. O ise 'Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım' dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Instagram

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Yaklaşık 48 saat yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki oyuncu, daha sonra taburcu edilmişti. Hastaneden çıktıktan sonra bir açıklama yapan Ufuk Özkan, kendisini arayan ve destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."