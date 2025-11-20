Haberler Liste Haberleri Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?

Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 22:09
OKÇULUKTA OKÇUNUN HEDEFE UZAKLIĞI KAÇ METREDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Günümüzde Yaz Olimpiyatları'ndaki sporlardan okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?

A: 30 metre

B: 50 metre

C: 70 metre

D: 100 metre

Cevap: C

