Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Günümüzde Yaz Olimpiyatları'ndaki sporlardan okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?

A: 30 metre

B: 50 metre

C: 70 metre

D: 100 metre

Cevap: C