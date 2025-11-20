Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Ekim 2025'te Veli Efendi Hipodromu'nda 15 tay arasından rekor fiyatla satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ekim 2025'te Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlenen açk artırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?

A: 10 milyon 500 bin TL

B: 25 milyon 500 bin TL

C: 50 milyon 500 bin TL

D: 100 milyon 500 bin TL

Cevap: A