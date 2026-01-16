Haberler Liste Haberleri Nursel ile Mutfak Bahane'de haftanın birincisi belli oldu!

atv ekranlarında yayınlanan Nursel ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün eğlence ve rekabeti bir araya getiriyor. Programda 4 çift, en iyi olmak ve büyük ödülün sahibi olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele veriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 16:44
Nursel ile Mutfak Bahane’de haftanın birincisi belli oldu!

Nursel Ergin'in enerjik ve renkli sunumuyla ekrana gelen Nursel ile Mutfak Bahane'de final günü talihsiz bir olayla başladı.

FIRINDA UNUTULAN TATLI FİNAL GÜNÜNE DAMGA VURDU

Büyük ödülün olduğu gün yemeği yanan fenomen gelin Merve, gözyaşlarına halim olamadı.

ŞEYMA VE EŞİ MERT'İ KARŞI KARŞIYA GETİREN OLAY NE?

Ailesine maddi destekte bulunduğu için eşi tarafından eleştirilen Mert, beylerin ve kayınvalidelerin desteğini aldı.

Eşinin harcamaları karşısında bu çareyi bulduğunu anlatan Mert, eşi ile karşı karşıya geldi.

HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Merve oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

