Nebahat Çehre’den "doğallık" mesajı: Sosyal medya gençlik haliyle çalkalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Usta oyuncu Nebahat Çehre, estetik müdahalelere yönelik çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu. Çehre’nin "Oyuncu mimiksiz olmaz" çıkışının hemen ardından paylaşılan gençlik fotoğrafları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının zamana meydan okuyan ismi Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. 82 yaşındaki usta sanatçı, son dönemde oyuncular arasında bir salgın haline gelen estetik müdahaleler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULUKTA ESTETİK OLMAMALI"

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; oyuncuların en büyük sermayesinin mimikleri olduğunu hatırlatan Çehre, doğallıktan yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Usta oyuncu, meslektaşlarını şu sözlerle eleştirdi:

"Ben estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı! Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına olan bir durum bu."

SEKRETERLİKTEN DÜNYA KÜRSÜSÜNE UZANAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Bugün estetiğe karşı duruşuyla dikkat çeken Nebahat Çehre'nin güzelliği, aslında 66 yıl önce tescillenmiş bir zarafete dayanıyor. 1944 Samsun doğumlu olan sanatçının hayatı, İstanbul'da bir trikotaj fabrikasında sekreterlik yaparken değişti:

1960 Türkiye Güzeli: 1959 yılında Gazeteciler Cemiyeti tarafından seçilen Çehre, Londra'da Türkiye'yi temsil ederek adını dünyaya duyurdu.

Sinemaya İlk Adım: 1961 yılında "Yaban Gülüm" filmiyle başlayan kariyeri, onu Yeşilçam'ın ve modern Türk dizilerinin vazgeçilmez ismi yaptı.

Usta sanatçının estetik furyasına getirdiği sert eleştiriler sonrası, hayranları arşivlerin tozlu raflarını araladı. Takipçileri, Çehre'nin yıllar içindeki değişimini "Asalet baki" yorumlarıyla karşıladı.

