Nebahat Çehre’den "doğallık" mesajı: Sosyal medya gençlik haliyle çalkalandı
Usta oyuncu Nebahat Çehre, estetik müdahalelere yönelik çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu. Çehre’nin "Oyuncu mimiksiz olmaz" çıkışının hemen ardından paylaşılan gençlik fotoğrafları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Türk sinemasının ve televizyon dünyasının zamana meydan okuyan ismi Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. 82 yaşındaki usta sanatçı, son dönemde oyuncular arasında bir salgın haline gelen estetik müdahaleler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"OYUNCULUKTA ESTETİK OLMAMALI"
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; oyuncuların en büyük sermayesinin mimikleri olduğunu hatırlatan Çehre, doğallıktan yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
Usta oyuncu, meslektaşlarını şu sözlerle eleştirdi:
"Ben estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı! Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına olan bir durum bu."