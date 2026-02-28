Nebahat Çehre’den "doğallık" mesajı: Sosyal medya gençlik haliyle çalkalandı

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; oyuncuların en büyük sermayesinin mimikleri olduğunu hatırlatan Çehre, doğallıktan yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Kaynak: Instagram

Usta oyuncu, meslektaşlarını şu sözlerle eleştirdi:

"Ben estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı! Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına olan bir durum bu."