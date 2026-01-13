Haberler Liste Haberleri Müge Anlı'da sıcak gelişme: Gölette ölü bulunmuştu! İbrahim Kayaaslan olayında 4 gözaltı

Müge Anlı'da sıcak gelişme: Gölette ölü bulunmuştu! İbrahim Kayaaslan olayında 4 gözaltı

Denizli’de 2 Ağustos’ta eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti’nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaaslan dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında, kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 13.01.2026 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:16 PAYLAŞ

Denizli'de 40 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: ATV 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybeden Kayaaslan'ın ölümünün cinayet olabileceği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltı kararları alındı. Olayın ardından Kayaaslan'ın ailesi, ölümün bir kaza değil planlı bir cinayet olduğunu öne sürmüş, şüphe oklarını ise gelinleri Samime Kayaaslan'a çevirmişti. Baba Hüsamettin Kayaaslan, oğlunun gölete bilinçli şekilde çekildiğini iddia ederken, anne Esma Kayaaslan ise gelininin oğluna defalarca ihanet ettiğini savunmuştu. Esma Kayaaslan, "Nereye gitsem bana 'gelinine dikkat et' diyorlardı" sözleriyle dikkat çekmişti.