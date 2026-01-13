Müge Anlı’da sıcak gelişme: Gölette ölü bulunmuştu! İbrahim Kayaaslan olayında 4 gözaltı

Denizli'de 40 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybeden Kayaaslan'ın ölümünün cinayet olabileceği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltı kararları alındı.
Olayın ardından Kayaaslan'ın ailesi, ölümün bir kaza değil planlı bir cinayet olduğunu öne sürmüş, şüphe oklarını ise gelinleri Samime Kayaaslan'a çevirmişti. Baba Hüsamettin Kayaaslan, oğlunun gölete bilinçli şekilde çekildiğini iddia ederken, anne Esma Kayaaslan ise gelininin oğluna defalarca ihanet ettiğini savunmuştu. Esma Kayaaslan, "Nereye gitsem bana 'gelinine dikkat et' diyorlardı" sözleriyle dikkat çekmişti.
Samime Kayaaslan ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen İzzet Sözer de olayın merkezindeki isimlerden biri olmuştu. Canlı yayına katılan Sözer, aylar sonra yaptığı açıklamada, "Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim" ifadelerini kullanmıştı. Kayaaslan'ın öldüğü gece gölette üçüncü bir kişinin olup olmadığı da uzun süre tartışılmıştı.
Öte yandan Samime Kayaaslan'ın anne ve babasının komşularından biri olan gizli tanık, Müge Anlı ekibine çarpıcı iddialarda bulundu. Gizli tanık, Samime Kayaaslan'ın babasının telefonda İzzet Sözer ile konuştuğunu duyduğunu belirterek, "İbrahim, 17 Temmuz'da ihaneti öğrendikten sonra Samime'yi öldürmek istedi" iddiasını dile getirdi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Ocak 2026 tarihli yayınında Müge Anlı, olayla ilgili sıcak bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararlarının çıktığı açıklandı.