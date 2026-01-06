Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak 2026 yeni bölüm ATV canlı yayın izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

55 yaşındaki Mustafa Adalı, evlilik vaadiyle yola çıktığı sevgilisine 1 milyon TL kaptırdığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurmuştu. "Mutlu yuva kurmak istedim" diyerek Özbekistan asıllı sevgilisine seslenen Mustafa Adalı, canlı yayında İnamova ile yüzleşti. İddiaları kabul etmeyen ve sadece 3 bin dolar aldığını söyleyen İnamova, "Mustafa bana sürekli şiddet uyguluyordu" dedi. Şiddet iddialarını kabul etmeyen Mustafa Adalı'nın sevgilisine imam nikahı kıydığı ve başlık parası ödediği ortaya çıktı.

Balıkesir Erdek'te 8 gün önce kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'dan acı haber geldi. Müge Anlı, Elif Kumal'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Genç kızın kaza nedeniyle ölmediğini iddia eden yenge Fatma Kumal, "İnsan sevdiğine zarar verir mi? Sevgilisi arabanın peşinden koştuğunu söylüyor ama tezatlıklar var" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

17 Aralık'ta İstanbul Bağcılar'dan kaybolan yüzde elli zihinsel engelli Ayşenur Şen'den günler sonra güzel haber geldi. Evli olan Ayşenur Şen'in "Murat" isminde biriyle Kocaeli Gölcük'e gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı ekibinin ulaştığı Ayşenur Şen, "Murat benim abim gibi ve bana sahip çıkıyor. Aileme dönmek istemiyorum, eşim sürekli baskı yapıyor" dedi. Yeğeniyle günler sonra konuşan hala Kezban Hanım ise Ayşenur'un zorla tutulduğunu iddia etti.

39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir, 5 Aralık Cuma günü Isparta'da başı bedeninden ayrılmış halde ölü bulundu. Ferdi Özdemir'in cinayeti Müge Anlı'da araştırılırken gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yayına bağlanan gizli bir tanık, Ferdi Özdemir'in eşi hakkında ihanet iddiası ortaya attı. Gizli tanık, Ümran Özdemir'in o dönemde şüpheli para trafiğine girdiğini söyledi