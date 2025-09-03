Mevlid Kandili’nde regl olanlar nasıl ibadet eder? Adetliyken okunacak dua ve zikirler neler?

Adetli olan kadınlar, İslam inancına göre bazı ibadetleri yerine getiremese de manevi hayattan tamamen uzak kalmazlar. Özellikle kandil geceleri, mübarek atmosferiyle kadınların da manevi olarak bağ kurabilecekleri özel anlardır. Peki adetliyken kandilde hangi ibadetler yapılabilir ve zikir çekmek mümkün müdür? İşte merak edilen detaylar...

Özel günlerinde olan kadınlar, mübarek gecelerde ibadetlerini yerine getirip getiremeyeceklerini merak ediyor. Adet döneminde olan kadınlar da Mevlid Kandili gibi mübarek zamanlarda, namaz ve Kur'an okuma dışında birçok ibadetle Allah'a yönelerek kandilin bereketinden faydalanabilir. Zikir çekmek, dua etmek, salavat getirmek ve hayır işlerinde bulunmak, bu geceleri değerlendirmek için en güzel yollar arasında yer alıyor.

A Haber Foto Arşiv Adetliyken Dua ve Zikir Yapmak Mümkün Mü? Diyanet kaynaklarına göre, kadınlar adet veya lohusalık döneminde iken dua edebilir, zikir çekebilir ve âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Kelime-i tevhid, kelime-i şehâdet, istiğfar ve salavat-ı şerîfe getirmek de bu dönemde yapılabilecek ibadetler arasında sayılıyor. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup incelemek de manevi kazanım sağlar.