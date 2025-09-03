Mevlid Kandili’nde regl olanlar nasıl ibadet eder? Adetliyken okunacak dua ve zikirler neler?

Özel günlerinde olan kadınlar, mübarek gecelerde ibadetlerini yerine getirip getiremeyeceklerini merak ediyor. Adet döneminde olan kadınlar da Mevlid Kandili gibi mübarek zamanlarda, namaz ve Kur'an okuma dışında birçok ibadetle Allah'a yönelerek kandilin bereketinden faydalanabilir. Zikir çekmek, dua etmek, salavat getirmek ve hayır işlerinde bulunmak, bu geceleri değerlendirmek için en güzel yollar arasında yer alıyor.
Adetliyken Dua ve Zikir Yapmak Mümkün Mü?
Diyanet kaynaklarına göre, kadınlar adet veya lohusalık döneminde iken dua edebilir, zikir çekebilir ve âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Kelime-i tevhid, kelime-i şehâdet, istiğfar ve salavat-ı şerîfe getirmek de bu dönemde yapılabilecek ibadetler arasında sayılıyor. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup incelemek de manevi kazanım sağlar.
Kandilde Zikir Çekmek
Adetli kadınlar için zikir çekmek tamamen caizdir. "Subhanallah," "Elhamdülillah," "Allahu Ekber" gibi zikirler, kalbi Allah'a yakınlaştırmanın en etkili yollarından biridir. Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde zikir, ruhu besler ve manevi huzuru artırır.
Salavat Getirmek
Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek, adet döneminde de yapılabilecek önemli bir ibadettir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammed" şeklindeki salavatlar, Mevlid Kandili'nde bolca tekrarlanabilir ve bu ibadet, Peygamberimize duyulan sevgi ve bağlılığı pekiştirir.
Dua Etmenin Önemi
Adetliyken dua etmekte hiçbir engel yoktur. Bu dönemde yapılan dualar, Allah'a yönelmenin ve af dilemenin en samimi yollarından biridir. Kandil geceleri, duaların kabul olacağına inanılan mübarek zamanlardır; bu nedenle kalpten edilen her dua, manevi bir değere dönüşür.
Tefekkür ve Tövbe
Mübarek geceler, kişinin iç dünyasında derin tefekkür etmesi ve geçmiş hataları için tövbe etmesi için eşsiz fırsatlar sunar. Adet döneminde olan kadınlar da bu gecede Allah'a yönelerek ruhsal bir arınma yaşayabilir, gelecek için niyetlerini tazeleyebilir.
Sadaka Vermek ve İyilik Yapmak
Adetli kadınlar kandil gecelerinde sadaka vererek ihtiyaç sahiplerine yardım edebilir ve manevi kazanç elde edebilir. Ayrıca çevresine hoşgörü ve iyilik göstermek, güzel sözler söylemek, insanlara yardım etmek gibi davranışlar da bu gecelerde sevap kazandıran ibadetler arasında yer alır.