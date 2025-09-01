Mevlid Kandili’nde oruç tutmak farz mı, nasıl niyet edilir? Oruç ne zaman tutulmalı?

3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek Mevlid Kandili , Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek bir gecedir. Müslümanlar, bu özel günü ibadet, dua ve zikirle değerlendirmeye gayret eder. Kandil günlerinde en çok merak edilen konulardan biri ise oruç tutmanın dini hükmüdür. İşte kandil günlerinde oruç tutmanın fazileti ve hadisler…

Mevlid Kandili’nde oruç tutmak farz mı, nasıl niyet edilir? (A Haber Foto Arşiv)

Mevlid Kandili'nde Oruç Tutmak Farz mı?

Fikriyat kaynaklarına göre, kandil gecelerinde oruç tutmak farz ya da zorunlu bir ibadet değildir. Ancak bu mübarek zamanları ibadetle değerlendirmek son derece faziletli kabul edilir.

Bu özel günlerde bolca dua etmek, kaza namazlarını kılmak, tesbihatla meşgul olmak ve eğer geçmişten kalan kaza oruçları varsa onları yerine getirmek, en değerli ibadetler arasında yer alır.