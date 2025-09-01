Mevlid Kandili’nde oruç tutmak farz mı, nasıl niyet edilir? Oruç ne zaman tutulmalı?

3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek bir gecedir. Müslümanlar, bu özel günü ibadet, dua ve zikirle değerlendirmeye gayret eder. Kandil günlerinde en çok merak edilen konulardan biri ise oruç tutmanın dini hükmüdür. İşte kandil günlerinde oruç tutmanın fazileti ve hadisler…
Mevlid Kandili'nde Oruç Tutmak Farz mı?
Fikriyat kaynaklarına göre, kandil gecelerinde oruç tutmak farz ya da zorunlu bir ibadet değildir. Ancak bu mübarek zamanları ibadetle değerlendirmek son derece faziletli kabul edilir.
Bu özel günlerde bolca dua etmek, kaza namazlarını kılmak, tesbihatla meşgul olmak ve eğer geçmişten kalan kaza oruçları varsa onları yerine getirmek, en değerli ibadetler arasında yer alır.
Kandil Günlerinde Oruç Tutmanın Fazileti Nedir?
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).
Diğer taraftan, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e pazartesi günü tuttuğu orucun hikmeti sorulduğunda verdiği cevap, bu günde niçin oruç tutulması gerektiğini daha net açıklar. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) bu soruya, "Pazartesi günü, benim doğduğum ve bana vahyin indiği gündür" yanıtını vermiştir.
Oruç Ne Zaman Tutulmalı?
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre;
"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir."
Mevlid Kandili'nde Oruç İçin Niyet Nasıl Yapılır?
Kandil orucu, nafile ibadetler arasında yer alır ve tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi niyet etmek oldukça önemlidir. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, şu şekilde niyet edebilir: "Niyet ettim Allah rızası için yarınki Mevlid Kandili'nde oruç tutmaya."