Haberler Liste Haberleri Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: "Yılın son hatası"

Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: "Yılın son hatası"

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadaki son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Boluğur; 'Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum' ifadelerini kullandı. Hayranları ise 'yeni aşka yelken mi açtı?' sorusuna yant aramaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:42
Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: Yılın son hatası

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen oyuncu Merve Boluğur, iki yıl süren evliliğini 2017'de noktalamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Uzun bir süre yalnız kalan ünlü oyuncu, Temmuz 2022'de ise DJ Mert Aydın ile sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuş, sosyal medyada sık sık "Kocam" notuyla paylaşımlar yapmıştı.

Ancak bu birliktelik de aradığı mutluluğu getirmemiş; çift, 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmelerinin ardından 23 Kasım 2022'de yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

MERVE'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Merve Boluğur, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının ilgisini çekti.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasında yer aldığı anları paylaşan oyuncu, fotoğrafa "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notunu düştü.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Boluğur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı takipçileri "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu sorgulamaya başladı.

SON DAKİKA