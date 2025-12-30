Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: "Yılın son hatası"

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen oyuncu Merve Boluğur , iki yıl süren evliliğini 2017'de noktalamıştı.

Kaynak: Sosyal medya

Uzun bir süre yalnız kalan ünlü oyuncu, Temmuz 2022'de ise DJ Mert Aydın ile sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuş, sosyal medyada sık sık "Kocam" notuyla paylaşımlar yapmıştı.

Ancak bu birliktelik de aradığı mutluluğu getirmemiş; çift, 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmelerinin ardından 23 Kasım 2022'de yollarını ayırmıştı.