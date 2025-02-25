MEB 2. ARA TATİL TAKVİMİ 2025 | Okullarda nisan ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025 yılı ikinci ara tatili Nisan ayında yapılacak. Öğrenciler sınavlar sonrası 9 günlük bir mola fırsatı yakalayacak. Bu yıl ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi tatil sürelerinin birleşip birleşmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. İşte 2025 Nisan ara tatili tarihleri ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:04 PAYLAŞ ABONE OL

Öğrenciler, yoğun geçen eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından gözler şimdi nisan ayına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 çalışma takvimine göre, okullarda bahar dönemi ara tatili için geri sayım başladı. Peki nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

A Haber Foto Arşiv İkinci Ara Tatil Ne Zaman? Sömestr ve yaz tatili dışında yılda iki kez ara tatil yapan öğrenciler, ikinci molalarını vermeye hazırlanıyor. MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2. ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.