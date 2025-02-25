MEB 2. ARA TATİL TAKVİMİ 2025 | Okullarda nisan ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

Öğrenciler, yoğun geçen eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından gözler şimdi nisan ayına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 çalışma takvimine göre, okullarda bahar dönemi ara tatili için geri sayım başladı. Peki nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?
İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
Sömestr ve yaz tatili dışında yılda iki kez ara tatil yapan öğrenciler, ikinci molalarını vermeye hazırlanıyor. MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2. ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?
Ramazan Bayramı, bu yıl ara tatilin hemen öncesine denk geliyor. Bayramın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar, son günü ise 1 Nisan 2025 Salı olacak. Bu süreçte bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek.
Bayram Tatili Günleri:
Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi (yarım gün)
1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Bayram tatilinin 31 Mart ve 1 Nisan günleri hafta içine denk geldiği için çalışanlar açısından 2 iş günü resmi tatil olacak.