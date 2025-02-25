Enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TÜİK 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri için gözler 3 Mart'a çevrildi. Enflasyon rakamları, kira artışlarından piyasa beklentilerine kadar geniş bir yelpazede etkili olacağından, hem vatandaşlar hem de ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor.