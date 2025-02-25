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Enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TÜİK 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları, kira artış oranlarından piyasaların seyrine kadar birçok alanda belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan veriler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık yüzde 5,03, yıllık ise yüzde 42,12 olarak kaydedilmişti. Şimdi ise gözler şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:32
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Enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TÜİK 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri için gözler 3 Mart'a çevrildi. Enflasyon rakamları, kira artışlarından piyasa beklentilerine kadar geniş bir yelpazede etkili olacağından, hem vatandaşlar hem de ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor.

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Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Açıklanacak rakamlar, başta kira artışları olmak üzere birçok ekonomik gösterge açısından belirleyici olacak. Özellikle kira sözleşmeleri sona eren kiracılar ve ev sahipleri için TÜFE verileri büyük önem taşıyor.

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Şubat Ayı Enflasyon Beklentisi Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finans sektörü ve ekonomistlerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Anket verilerine göre, hem aylık hem yıllık enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşandı.

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Aylık TÜFE Beklentisi Yüzde 3,23'e Çıktı

Geçtiğimiz ay yüzde 2,65 olarak tahmin edilen Şubat ayı TÜFE artışı, son anket döneminde yüzde 3,23 seviyesine yükseldi. Bu durum, piyasanın enflasyonist baskıların devam edeceğine yönelik beklentilerinin güçlendiğini gösteriyor.

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Artışta

Anket katılımcılarının 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Ocak ayında yüzde 27,05 olarak açıklanan yıl sonu TÜFE tahmini, Şubat ayı itibarıyla yüzde 28,30 seviyesine yükseldi.

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12 ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ise hafif bir gerileme kaydedildi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 25,26'ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,72'den yüzde 17,26'ya indi.

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24 Ay Sonrası İçin Olasılık Dağılımı

Katılımcıların 24 ay sonrası enflasyon tahminleri farklı olasılık aralıklarında değerlendirildi. Buna göre:

Yüzde 24,02 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 13,00 – 15,99 aralığında gerçekleşeceği,
Yüzde 36,87 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 16,00 – 18,99 seviyesinde olacağı,
Yüzde 24,28 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Anketin nokta tahmin analizine göre, katılımcıların yüzde 26,79'u enflasyonun yüzde 13,00 - 15,99 bandında olacağını öngörürken, yüzde 33,93'ü yüzde 16,00 – 18,99, yüzde 28,57'si ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında bir enflasyon tahmin ediyor.

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